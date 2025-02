O realismo ofensivo do novo shériff de Washington

Trump prefire ser temido que querido, facendo da mesquindade o seu sinal de identidade e modus operandi

O 47º presidente estadounidense amósase coma acérrimo detractor das ensinanzas de Nye, deixando completamente de lado sedución e intelixencia na súa política exterior para facer de forza e e conflito o cerne da súa política exterior. Trump prefire ser temido que querido, facendo da mesquindade o seu sinal de identidade e modus operandi. Esposados e exhibidos na ágora pública, os inmigrantes ilegais son conducidos a avións militares para ser devoltos aos seus países de orixe. Ameazas pouco veladas dirixidas a Dinamarca e Canadá, pero tamén cara Panamá e a UE, rachando completamente o outrora considerado “bloque occidental”. Conxelación brutal e sen aviso previo da axuda internacional, sementando o caos no planeta. Dereitos de aduana enarborados como arma de destrución masiva contra quen -afirma- teñen abusado da “xenerosidade americana”. Presentación da Banda de Gaza coma solar inmobiliario, empurrando ao éxodo aos seus lexítimos poboadores palestinos...

Canto máis fai falta para concluír que Trump II está mais organizado, mellor armado, máis determinado e que ten presa? Canto para constatar que o seu afán por esnaquizar o dereito internacional e socavar o multilateralismo persegue unha lóxica imperial, de involución ao mundo da lei do máis forte? O soft power morreu, Donald Trump matouno

Xa é longa a relación de decisións unilaterais anunciadas e adoptadas desde que Trump foi investido líder da superpotencia planetaria. Nas antípodas do soft power, o presidente estadounidense optou pola ruptura en política exterior, collendo por sorpresa a un mundo que non se tomara en serio as ameazas. E cando o presidente Petro rexeita a chegada de avións con inmigrantes expulsados, nunhas poucas horas Colombia dobrégase ás esixencias norteamericanas. Cando o obxectivo son os aranceis con México, a presidenta Sheinbaum avense a razóns e multiplica as concesións. Cando Trump persevera que Exipto e Xordania terminarán por acoller aos palestinos non dubida en humillalos e intimidalos, lembrándoselles todo o que poden perder, acaso non terminará por impoñerse? Cando se exclúe a Bruxelas e mesmo á Kíiv da solución na Ucraína, agromando dúbidas e temores nunha UE dividida, quen dará un paso adiante para facer fronte ao dúo Trump-Putin?

Trump non ten amigos nin aliados. Tras meses de xesticulacións, Europa sente a presión sen desencadear ningún tipo de acción, refuxiándose na cautela. Seguimos a especular sobre a posibilidade que os Estados Unidos estean a dispararse un tiro no pé. Dubidando se dispoñen dos recursos para sufragar tal inflación de ameazas. Mantemos a ilusoria expectativa dalgún tipo de negociación para que o histriónico líder se ateña a razóns. A mantemos mesmo despois de que JD Vance teña aproveitado a Conferencia de Seguridade de Múnic para disciplinar e provocar, sinalando de paso que “hai un novo shériff en Washington” e non agochando as súas simpatías pola extrema dereita continental. Canto máis fai falta para concluír que Trump II está mais organizado, mellor armado, máis determinado e que ten presa? Canto para constatar que o seu afán por esnaquizar o dereito internacional e socavar o multilateralismo persegue unha lóxica imperial, de involución ao mundo da lei do máis forte? O soft power morreu, Donald Trump matouno.