O recoñecemento de Castelao: do simbólico ao xurídico

As mocións do goberno galego carecen de regulación xurídica. Por iso trátase de actividade declamatoria: porque, ao non adoptar ningunha forma xurídica específica, non produce efecto xurídico ningún. Son notas de prensa ritualizadas, cuxo efectos son puramente “políticos”, destinados a dotar de munición os gabinetes de prensa nas duras guerras da opinión pública (e electoral)

Ainda que as mocións están reguladas na Constitución (artigo 111.2) e nos regulamentos parlamentarios e nas normas de funcionamento dos plenos municipais como formas específicas de expresión da posición dos órganos da representación popular, as mocións do goberno galego carecen de regulación xurídica: nin aparecen mencionadas na Lei 1/1983, da Xunta e da súa Presidencia. Tampouco aparecen na Lei reguladora do Goberno central.

Por iso se trata de actividade declamatoria: porque, ao non adoptar ningunha forma xurídica específica, non produce efecto xurídico ningún. Son notas de prensa ritualizadas, cuxo efectos son puramente “políticos”, destinados a dotar de munición os gabinetes de prensa nas duras guerras da opinión pública (e electoral). Esa é a razón de que o resumo do Consello da Xunta de Galicia coincida literalmente coa noticia publicada no portal da Consellaría de Cultura e Xuventude. Porén, os acontecementos do Procès catalán puxeron de manifesto que, lonxe de careceren de efectos xurídicos, a actividade declamatoria pode ser declarada ilegal e mesmo constitutiva de actividades delitivas. Por iso hoxe a xurisprudencia sobre este tipo de actividades é cada vez máis restritiva.