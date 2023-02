O Ribadeo que logramos e o que está por vir

Tócanos renovar un equipo que siga traballando na mesma liña de orgullo polo propio, progreso, igualdade, servizo público, confianza e transparencia

Podería pedirvos que pecharades os ollos para soñar un novo Ribadeo, pero case prefiro que primeiro botedes a mirada cara a atrás e lembremos algunhas das accións promovidas polos gobernos do BNG en Ribadeo. Recuperamos espazos públicos para o proveito común (o paseo das aceas, estrada do faro co carril bici, senda costeira, parque do xardín...). Sacamos adiante a residencia de maiores (negada sistematicamente pola Xunta como se os de Ribadeo non a merecésemos). Logramos consensuar un Plan de Ordenación Municipal (que proporciona seguridade xurídica para poñer en marcha novos proxectos e evita o caos urbanístico). Puxemos en marcha a campaña das Panchas (que sitúa o noso comercio como unha referencia na comarca e atrévome a dicir en toda Galicia). Somos o concello da Mariña no que máis baixou o paro no último ano, e o que maior incremento comercial experimentou nos últimos tempos. Este último verán lideramos a afluencia de turistas en toda a comarca (o 40% dos turistas da Mariña hospedáronse en Ribadeo) e somos o destino mellor valorado de toda a provincia. E todo iso, traballando o turismo dende os nosos recursos identificativos como pobo. Sabemos vender Ribadeo, sabemos vender Galiza, aproveitando a singularidade que nos dá a nosa cultura. Rehabilitamos, ano tras ano, o noso casco histórico (un exemplo de como se deben facer as cousas e que ten como guinda do pastel a rehabilitación da Torre dos Moreno).

Reducimos a débeda pública até niveis que nada teñen que ver cos tempos nos que gobernaban outros. Neste mandato acometemos unha Inversión de máis de 2.600.000 € nas nosas parroquias do rural e na rede viaria municipal (aglomeramos pistas e camiños esenciais para a vertebración do noso concello, e amañamos escolas e locais sociais). Investimos máis de 1.050.000 € reformando e construíndo infraestruturas para o deporte, como o Pepe Barrera, ou campo do Outeiro, ou as pistas multideporte (en construción), ou as instalacións de piragüismo (que se van reconstruír). Destinamos moitos recursos á formación e ao ocio dos máis novos e non tan novos: na Escola de Música; os eventos das vacacións de Nadal en torno ao RibaXogo, programas de conciliación familiar ou os tan valorados “Aquí coma de 20” ou “As Parroquias en Marcha”, aos que se suma unha programación cultural de primeira e referente na comarca con teatro, música, danza, eventos coma o Ribadeo Indiano, Ribadeo Ilustrado...