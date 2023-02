O romanticismo necesario

Vivín o suficiente como para non necesitar facerme un "perfil mental" fixo e estático das persoas: nin para xulgalos despectivamente para autoafirmarme a min mesmo, nin para xulgalos positivamente para construirme unha auto-imaxe: non sei quen son, en senso pleno e absoluto, mais sei o que non son e non teño nada que vender aos demais agás unha certa actitude vital e existencial que, en verdade, non sei como "etiquetar": supoño que consiste en procurar unha "boa vida" con mesura -un hedonismo do gozo sen descoido da saúde-, unha "vida boa" -unha ética cotiá sen puritanismos e moralismo reaccionario que mostre algo de empatía ante a dor allea sen chegar á beatitude- e afecto recíproco e auténtico.

Algúns chaman a esta actitude vital "Romanticismo", botando man do termo popularizado por films, novelas, prensa e revistas contemporáneas e que non é asimilable ao que foi histórica e culturalmente o primeiro romanticismo europeo. Hoxe, "romanticismo" é a reivindicación dunha sensibilidade que pon en valor a importancia de todo aquel valor humano que escape á brutal mercantilización e cousificación das relacións humanas, a procura de certa "autenticidade" non impostada nin deserotizada do afecto e a fuxida dun racionalismo estreito de miras que reivindica "liberdade" e "igualdade" sen un compromiso vital subxacente. En certo sentido, non tanto no contido e no resultado da creación estética, senon na motivación profunda, tamén o romanticismo histórico, o primeiro romanticismo, sigue tendo conexión con formas de romanticismo contemporáneas: hai formas que son realmente naive e ridículas e que reproducen anacrónicamente os clichés do romanticismo tradicional, mais, con perspectiva histórica, hai que agradecer aos románticos a tentativa de rescatar aos sentimientos da adoración fanática a un racionalismo calculador como tamén hai que tomar distancia da estereotipación e des-sexualización das súas musas así como da súa concepción arrebatada e atormentada do eros : en efecto, amar non é sufrir, pero cando se ama a alguén, é imposible non sentir ese picor que provoca o medo a perdelo. É humana conditio e ata o máis estoico dos estoicos, tratando de negar ou distanciarse das paixóns, e o máis budista dos budistas, tratando de matar o desexo trascendendo o ego, sinten ese picor.

E aquí está o problema: vivimos nun contexto cultural no que ese romanticismo contemporáneo causa risa. Que cause risa o estereotipo decimonónico do amor romántico proxectado na sociedade contemporánea é de agradecer, mais que se descoñezan os aspectos política e culturalmente liberadores que tivo o romanticismo político, con tódolos seus defectos, e que impere un racionalismo cínico que se ría das tentativas de reconstruir culturalmente a importancia dos sentimientos morais nunha sociedade que está levando ao paroxismo, ata na vida privada, a cousificación e instrumentalización das relación humanas, militando nun todo vale permanente. Esto, sí, é algo que debería preocupar, e moito.