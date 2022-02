O sainete tráxico da reforma laboral

O sainete tráxico e por que non dicilo, a xustiza poética, déronse pola aprobación da reforma polo erro dun deputado escuro e case anónimo do PP, protagonista hoxe e nas próximas semanas de memes e escarnio público que equivocou o seu voto e permitiu non só que se validase a reforma laboral, senón que desactivou o intento de tamayazo dos membros de UPN que garantiran o seu voto a favor da reforma e que tras unha suposta reunión con membros de VOX e o PP cambiaron o sentido do seu voto con escusas vergoñosas e pouco ou nada creibles.

Nun día que se antollaba como histórico, todos os xéneros e subgéneros converxeron na xornada que debía quedar gravada no imaxinario colectivo da esquerda, como o día que por primeira vez se recuperaban dereitos laborais

Pero a traxedia, non hai que esquecelo, estivo a piques de darse e unha reforma laboral que non é a mellor, pero que recupera dereitos, e moito máis importante, cambia unha tendencia no marco das relacións laborais, puido irse ao traste. A responsabilidade de chegar a esta situación non foi dos intentos da dereita pola sabotaxe mediante a intriga palaciega e o rumoreo ao oído nas sombras. A responsabilidade de chegar a todo isto, ao voto equivocado, a cómpra venda de deputados e ao esperpento ten tres responsables claros. ERC, EH Bildu e BNG

Non nos enganemos, a negativa á reforma por parte destes tres partidos non hai que buscala na suposta morneza da reforma, nin na súa procura de maiores dereitos laborais, non era como escribía Joan Tardá en Público “el no del republicanismo al trágala da reforma laboral”.“ A realidade é que o non, era unha postura política premeditada e amparada nun cálculo electoral que tiña un obxectivo claro. Debilitar a Yolanda Díaz, debilitar a súa persoa e que o futuro proxecto electoral que presumiblemente botará a andar e que suscita todos os consensos da esquerda transformadora non nacionalista nacese colla e tocada.