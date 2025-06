Lémbrome diso nun tempo no que os EEUU, despois de ter rebaixado a calidade do seu sistema educativo, está a loitar para desprenderse dos mellores talentos científicos aproveitando trabas diversas, e tamén un tempo no que a China ano tras ano forma máis enxeñeiros que o resto do mundo xunto

Mais o 'salto dos chinos' coido ten hoxe unha implicación profunda para a nosa sociedade con outro sentido totalmente diferente. Así, polo momento, a China é o único país que aparentemente lle está a discutir de xeito firme as medidas unilaterais ós EEUU de Trump, o mesmo que o liderado mundial. Algo normal despois de medrar economicamente (digamos en 'contas empresariais') durante ao menos tres decenios a taxas próximas ó 10 % anual (equivalente a dicir que en 25 anos multiplica por 10 o tamaño da súa economía) mentres que os EEUU o facía arredor do 2 ou 3 % anual (equivalente a dicir que no mesmo tempo, 25 anos, non chega a multiplicar por dous a súa economía). Normal e relacionado co desenvolvemento non só do comercio mundial, senón da súa tecnoloxía e a súa ciencia: hai asemade tempo que a competencia en materia de matemáticas dos seus estudantes logra situarse entre as primeiras do mundo, e con elas, vai avanzando a competencia científica e tecnolóxica dun país que ten 1/5 da poboación mundial. Lémbrome diso nun tempo no que os EEUU, despois de ter rebaixado a calidade do seu sistema educativo, está a loitar para desprenderse dos mellores talentos científicos aproveitando trabas diversas, e tamén un tempo no que a China ano tras ano forma máis enxeñeiros que o resto do mundo xunto.

Non sei se en Pequín na selectividade existen materias equivalentes ás nosas Matemáticas II e Matemáticas para as CCSS; supoño que algo haberá. Pero a excelencia dos resultados alí en relación á matemática en xeral fai indiferente o valor da resposta, sen terremotos e sen que a Terra se saia da súa órbita.