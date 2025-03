O SERGAS abandona as nenas e nenos da comarca da Fonsagrada e de Castroverde

A inestabilidade é a principal característica do servizo asistencial que ofrece o SERGAS nesta comarca da Montaña. Así, 1 día á semana hai médico en Negueira de Muñiz, cando antes eran 2 días á semana, e na Fonsagrada teñen 3 médicos, pero saben que non tardarán en reducirse a 2

Negueira de Muñiz ten tanto excedente de beleza coma déficit de poboación. A natureza, xenerosa, exhíbese sen pudor, os montes cófanse no ceo e a uva, branca lexítima, anega o padal e dáse a valer pola acidez atlántica, a intensidade aromática e o carácter afroitado. “Sabe ben”, comentei o pasado mes de abril na Festa do Viño, namentres pensaba no enorme potencial humano e no potencial desta terra, vítima da falta de políticas que posibiliten que as mulleres e os homes que a aman poidan vivir dela e nela, cuns servizos dignos impulsados pola administración autonómica, sendo a sanidade e a educación básicos. O anterior súmase a uns datos globais alarmantes, as gandarías pechan a centos cada ano, coa conseguinte redución do tecido económico. Ante isto, sorprende a indolencia da Xunta de Galicia que, pola contra, si está moi activa e implicada en sacar adiante ALTRI, unha ameaza máis. Por se fora pouco, recortan de forma drástica a asistencia sanitaria, deixando nenas e nenos sen pediatra.

