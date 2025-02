O trunfo dos porcos bravos

A verdade é que sempre foron o que parecían: porcos bravos adestrados polos amos da pasta, para que se incrustasen discretamente no corazón da sociedade, a fin de aprender os comportamentos, os modais e a linguaxe da xente do común, sen que ningún gurú ou líder espiritual se decatase do que realmente estaba acontecendo

Primeiro apareceron nas rúas das nosas aldeas e, aínda que a ocorrencia non parecía moi natural, non lle demos importancia, porque pensabamos que era simple causalidade. Malia aparentar a actitude de badulaques desnortados, escapando de cans mansos que só finxían perseguilos, non dubidamos en estercar as matogueiras espesas, nas que construíron toqueiras e búnkeres, onde poder agocharse e procrear, despreocupándonos do seu inzamento e das especies invasoras que medraban con forza, ata engulir os arbustos autóctonos, sempre a piques de fenecer. Despois, cando paseaban e movían o cu pola Rambla de Barcelona, os xornais adornaban as portadas coas súas fotos, tratando de convencernos de que eran xabarís despistados. E, cando comezaron a fozar en todas as cidades –agás na capital do mapa, onde sempre camparon ás súas anchas– os medios falaban deles como se fosen seres inocuos, aos que debiamos acostumarnos.