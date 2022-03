O 'Ulises' de James Joyce e a literatura como recoñecemento

Os libros de Joyce, e especialmente o Ulises, teñen un aquel de guía da cidade, polas súas rúas e barrios, mais tamén polas vidas, as palabras e os acenos dos seus habitantes

Porque os libros de Joyce, e especialmente o Ulises, teñen un aquel de guía da cidade, polas súas rúas e barrios, mais tamén polas vidas, as palabras e os acenos dos seus habitantes. Así que a recente lectura do Ulises (co pulo do aniversario), nun exemplar que mercara uns vinte cinco anos antes nunha librería dublinesa, pero do que daquela lera só as primeiras páxinas, levoume de novo a un tempo e un espazo que era xa unha lembranza afastada na miña biografía. Con el volvín a encontrarme con todo o que un día fora punto de referencia: Grafton e Henry Street, Donnybrook, a National Library, o Gaiety e o Abbey, Trinity, o río Liffey, Parnell e O’Connell, o gravy e as cervexas, o Phoenix Park, o mar e os corvos, Sandycove ou Howth.

Na súa relectura contemporánea da obra fundacional da literatura occidental, o libro funciona tamén como un microcosmos do mundo

O Ulises é unha enciclopedia alimentada polo mesmo espírito lúdico dos cantos dos goliardos ou os fabliaux medievais, na que cabe todo o universo da cidade: o pobre e o rico, o máis elevado e o máis escatolóxico, a linguaxe pomposa e a fala popular, o tráxico e o cómico; todo un universo sensitivo de impresións, sons, cheiros, voces, cores e sabores, expandíndose sen límite. Mais é tamén, co fluír sen pexas e por veces caótico das palabras, nun dioivo de creatividade lingüística que atravesa tempos e lugares, imaxe da vida (“because life is a stream”); un traxecto cheo igualmente de reviravoltas, saltos inesperados e mudanzas. E, na súa relectura contemporánea da obra fundacional da literatura occidental, o libro funciona tamén como un microcosmos do mundo: o percorrido errante de Harold Bloom ao longo dun día polas rúas de Dublín é espello (xa non grandioso e épico, senón minúsculo e común, deforme se se quer) do de Odiseo nos inicios míticos da humanidade. Se o espazo da errancia de Ulises é o Mediterráneo, o de Bloom é o finis terrae atlántico; os dous puntos entre os que se constrúe Europa, cos que James Joyce pecha o círculo da historia literaria do continente.