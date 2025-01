O uso do artigo nos topónimos dos países

Mais resulta que pra podermos saber que nomes propios de países ou rexións levan artigo non hai outra opción que consultar as entradas dos xentilicios respectivos no dicionario da RAG e ver cales van precedidos do artigo, así acho: alentexano do Alentexo, algarvío do Algarve, arxentino da Arxentina, azoriano dos Azores, brasileiro do Brasil, camerunés do Camerún, canadense do Canadá, canario das Canarias, chadiano do Chad, chinés da China, congolés do Congo, dominicano da República Dominicana, estadounidense dos Estados Unidos de América, etrusco da Etruria, galaico da Gallaecia, galés do País de Gales, indio da India, libanés do Líbano, lombardo da Lombardía, neerlandés dos Países Baixos, patagón da Patagonia, peruano do Perú, piemontés do Piemonte, provenzal da Provenza, tibetano do Tíbet, umbro da Umbría, uruguaio do Uruguai, xaponés do Xapón etc.

Con todo, cal é o motivo polo que uns nomes propios de países levan artigo e outros, a maioría, non, é xa unha cuestión que descoñezo. Así atopamos que non levan artigo algúns topónimos susceptíbeis da súa utilización como: alemán de Alemaña, corso de Córsega, ecuatoriano de Ecuador, exipcio de Exipto, filipino de Filipinas, iugoslavo de Iugoslavia, macedonio de Macedonia, normando de Normandía, occitano de Occitania, paraguaio de Paraguai, ribatexano de Ribatexo, sardo de Sardeña, saudita de Arabia Saudita, savoiano de Savoia, siciliano de Sicilia, toscano de Toscana etc.