O valor da ética cívica, a honestidade política e a moralidade do pensamento

Foi Antonio Gramsci o primeiro autor en cuestionar a lóxica clásica ‘primum vivere, deinde philosophare’. Obviamente, ao facelo non cuestionaba a importancia que tiña cubrir as necesidades materiais como punto de partida para abordar as demais, senón que se trataba dunha declaración de principios dun pensador, dificilmente encadrable, que non quería disociar as urxencias materiais das importancias espirituais; que interpretaba a filosofía como un elemento presente en todos os seres humanos; e no que o papel intelectual ten que ver coa mirada que cada individuo, en particular, e a sociedade, en xeral, constrúen da realidade.

O debate entre o mundo das tebras e o da luz, centrábase fundamentalmente en tres campos: o da ciencia, o da política e o da ética

Unha acción política na que ‘todos’ somos filósofos e na que a filosofía deixa de ser un espazo reservado para persoas con pensamento elevado, para destruír, así, ‘o prexuízo de que a filosofía é algo moi difícil polo feito de que é unha actividade propia dunha determinada categoría de científicos, dos filósofos profesionais ou sistemáticos’.

Por iso, o concepto da filosofía para Gramsci non é, por ser popular, unha vulgarización senón todo o contrario. A filosofía dos intelectuais, que deu lugar á historia da filosofía, “no plano individual pódese considerar como a ‘punta’ do progreso do sentido común, polo menos do sentido común dos estratos máis cultos da sociedade, e a través destes, tamén do sentido común popular.”

Entre o tres niveles de pensamento - relixión, sentido común, filosofía - presentes, Gramsci apela ao deber dos ‘intelectuais’ ter unha actitude crítica na contenda que se libra na superestrutura para que se impoña o ‘bo sentido’.

Entre os séculos XV e XIX, no noso contexto occidental - único contexto que ten adquirido os elementos chave para ser universalizable - deuse unha profunda contenda a todos os niveis - económico, social, político e cultural - entre unha sociedade que entraba na maioría de idade e un mundo prisioneiro de dogmas que se asentaban na esfera da relixión.

Nesa dinámica liberadora, impulsada fundamentalmente por novos sectores sociais do primeiro capitalismo, tivo un papel importante o valor da acción investigadora e da reflexión filosófica de importantes pensadores.

O debate entre o mundo das tebras e o da luz, centrábase fundamentalmente en tres campos: o da ciencia, o da política e o da ética.

No campo da ciencia, o racionalismo continental e, sobre todo, o empirismo anglosaxón, determinaron a supremacía desta sobre os principios teolóxicos. Na física ou na química, na bioloxía ou no medicamento, na astroloxía ou na xeoloxía, os avances nas investigacións deron paso a un novo estadio que serviu á humanidade para mellorar o seu coñecemento da realidade e mellorar os estándares de desenvolvemento.

No campo da política a sociedade acordou novas formas de entender a relación entre o gobernante e o gobernado e abriu un novo tempo de subordinación do poder á nación. O contrato social nas súas diferentes propostas - Hobbes, Locke ou Rousseau - asentou o ideal do deber dos funcionarios de render contas ao pobo. O liberalismo, compasado polo laicismo, separo definitivamente o mundo terreal do espiritual recuperando para sempre o principio formulado por Xesús Cristo de “ao Cesar o que é do Cesar e a Deus o que é de Deus”. Desde entón - fóra da idade media na que viven os habitantes dos réximes teocráticos musulmáns - o mundo réxese por decisións tomadas sen interferencia política das diferentes confesións.

No contexto de falla de asideros firmes, a desaparición de Deus nas nosas sociedades lonxe de resolver o problema ético da construción dunha moral universal e humanista, complicouno. A ética cívica ten, por forza que ser laica e sustentarse nos principios dos valores democráticos e os dereitos humanos, pero a idea de Deus como concepto moral, máis aló do corpo doutrinal relixioso é dunha forza tan potente que non nos podemos permitir o luxo de eliminala das nosas vidas, sen máis - mesmo para os que somos ateos por convicción -

No campo da ética, a emancipación da moral da tutela da relixión permitiu a construción de concepcións valorativas (valores) e de normativas morais (normas) pensadas sobre o principio de ‘imperativos categóricos’ (Inmanuel Kant) aceptados por todos os individuos, á marxe das súas crenzas, e universalizables, á marxe das súas espacialidades culturais.

Pero se no campo da ciencia e da política, o triunfo da razón sobre a relixión significou a apertura de múltiples potencialidades, no campo da moral e o ética este estivo contaminado pola banalización do lucro, o xurdimento das ideoloxías totalizantes e a crise dos grandes ideais.

O ideal dunha nova moralidade sustentada sobre unha ética humanista do liberalismo político ten tido que competir, desde o primeiro momento, cun individualismo nihilista onde o ben común era esquinado en favor dos ‘valores’ do egoísmo e a competitividade extrema.

A continuación, as respostas xurdidas para frear as desigualdades, propias desta deriva, e que se formularon como solución aos límites do liberalismo - fascismo e comunismo -, comprobáronse como modelos totalitarios e xenocidas, cuxa proposta ética tiña que ver coa construción dunha selección humana - un home de novo tipo baseado nun supremacismo racial ou moral -.

O fracaso e a desaparición desas dúas tolemias colectivas do século XX deu paso a un capitalismo especulativo, a un consumismo compulsivo e a un narcisismo exhibicionista baixo os que quedaron sepultados os grandes ideais.

E nese contexto, de falla de asideros firmes, a desaparición de Deus nas nosas sociedades lonxe de resolver o problema ético da construción dunha moral universal e humanista, complicouno. A ética cívica ten, por forza que ser laica e sustentarse nos principios dos valores democráticos e os dereitos humanos, pero a idea de Deus como concepto moral, máis aló do corpo doutrinal relixioso é dunha forza tan potente que non nos podemos permitir o luxo de eliminala das nosas vidas, sen máis - mesmo para os que somos ateos por convicción -.

A idea do amor desinteresado e universal (ágape) do primeiro cristianismo é unha forza poderosa hoxe esquinada.