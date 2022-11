O valor económico do nome da ría de Ribadeo

Por iso, sería boa cousa cuantificar canto pode representar, en valor dito contante e soante, o nome da ría de Ribadeo, para saber a que nos enfrontamos. Ó fin, non se fala do valor económico da lingua castelá ou da lingua inglesa, e tenta avaliarse de diversos xeitos? Para entendelo mellor, outro exemplo relacionado con Ribadeo: o lugar da praia das Catedrais. Despois de anos de correccións, aínda hoxe hai guías ou web que asignan as Catedrais ó concello de Barreiros, e non ó de Ribadeo, como é a realidade. Isto significa que pode haber xente que procure aloxamento en Barreiros e non en Ribadeo, pensando na proximidade ou a sinxela relación xenérica co areal. E o resultado pode ser un aumento de valor por máis demanda nos aloxamentos dese concello a consecuencia dese erro informativo. Algo así podería pasar no caso da ría de Ribadeo e o seu nome, e sería interesante coñecer o que representa.

Por suposto, moito máis difícil sería asignar un valor económico para unha persoa ó gañar unhas eleccións tentando enfrontar a xente en base a tentar cambiar o nome da ría. Iso permitiría xogar coas mesmas cartas: o coñecemento do que está en xogo para algunhas persoas.