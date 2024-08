O Vello Pancho: “nací en Galicia para ser un cantor del campo uruguayo”

O máis significativo do exitoso labor editorial de Pablo (herdeiro do espírito cultural identitario que latexaba no “Estanco de Vivín”) é que non recibiu axuda ningunha desde o concello ou da Xunta de Galicia. Supoño que cando vexan este libro e despois do verán, espero que se poñan en contacto con Pablo para ofrecerlle a organización dunha serie de actividades na capital uruguaia e tamén na vila de Tala no lindeiro departamento de Canelones. Estiven lendo unhas poucas das moitas colaboracións e artigos e reproducións facsimilares que Pablo inclúe no seu magnífico traballo de coordinación. Coido podo aconsellar aos lectores que non están familiarizados coa literatura gauchesca ou nativista para que antes de ler, calquera dos artigos, centren a súa atención no “Diccionario Gauchesco” da páxina 727 e logo achegarse ao que escribe o neto uruguaio de Ribadeo, o meu vello amigo Carlos Zubillaga Barrera.