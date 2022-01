Ocorrencias

Vemos que a capacidade de reacción da administración é moi escasa e sempre en contra de todxs (só co apoio do grupo do PP) e dende logo, non vai na dirección axeitada de levar a cabo as conclusións do Consello Técnico de AP, nas súas 15 Comisións Técnicas, creadas para facer un Novo Modelo de AP na Galiza. Teñen as conclusións dende novembro do 2020 e no caixón siguen.

O de pechar os 14 servizos en Vigo e no Baixo Miño, dende logo é unha REPRESALIA pola enorme mobilización realizada en A Garda, acto que se corresponde co malestar da xente, que xa non se cre as mentiras de Feijoo e está saíndo as rúas en moitas localidades de Galiza (chuvia fina que culminou, pero non terminou, ca masiva manifestación de Compostela).

A idea xeral das mobilizacións, é dicirlle a Feijoo que: ou dedica máis orzamento ó Sistema Sanitario Púbico, ou as secuelas que déixe esta falta de atención de calidade, serán únicamente responsabilidade súa.

O que está sucedendo, é unha pena, pero ésta é a realidade...e cada día que pasa irá a peor!