Onde están os pazos do pobo?

Asumimos que o pobo non ten pazos, que os pazos son dunha minoría, ata que nos decatamos de cousas como as vellas estacións do metro moscovita, construídas pensando en ofrecer unha zona palaciana á xente do pobo. Zona de comunicación, e tamén social. Mais entendo que os auténticos 'pazos do pobo' son máis ben espazos. Espazos libres nos que a xente podamos convivir, interactuar, divertirnos, tecer redes sociais, construír o común. Espazos utilitarios que aínda sabemos que foron comúns, como as rúas libres de coches e con nenos xogando sen ter que ter os baixos dos edificios colonizados por tendas e o espazo correspondendo á imaxe que hoxe temos de 'peonil'. Espazos que se miramos un pouco a tempos non tan pasados, somos consciente que están en retroceso, en desaparición. Espazos que lle foron quitando á sociedade, que nos foron enaxenado, que foron privatizando e pasando do acervo común á disposición de empresas e outros entes non autoxestionados polo pobo, pola xente. Un proceso que parte de hai tempo, recoñecido ao menos dende as 'enclosures' británicas, privatizacións de terras antes aproveitadas en común, que botou a xente cara unha vida máis miserable nas cidades, subministrando man de obra totalmente dependente para a revolución industrial británica. Dende os espazos de subsistencia, como as neclosures, ós espazos de discusión e formación de vida social (que non teñen por que ser diferentes lugares).