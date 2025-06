Oportunismo fascista na cidade de Ourense: cando ser mala xente se vende barato

A nova estación intermodal conta cun elemento de contraste que non queda moi alá nas fotos dos turistas. Ao carón das entradas dos edificios para acceder ao bus ou ao tren, quedou o túnel que conecta co barrio do Vinteún, coñecido por algúns como “túnel dos ionkis”

Finais de maio - principios de xuño do ano 2025. Ourense, cidade habitada por un número aproximado de 104.800 persoas, no interior do recuncho noroeste da Península Ibérica, nas fronteiras do Estado Español e moi preto da “raia” interior con Portugal, en Galicia. Dende hai séculos, Ourense actúa como punto de conexión do noroeste español co resto da Península, tanto a nivel de movemento de mercadorías como de persoas. Esta posición estratéxica viuse reforzada durante as últimas décadas, entre outros factores, polo desenvolvemento da rede ferroviaria e outras infraestruturas de transporte, acompañado dun crecemento acelerado do turismo de masas.

As que si vivimos e nos criamos en Ourense, sabemos que fai non moito aquí a estación de autobuses estaba no barrio do Pino. A súa demolición completouse a principios do ano 2021, cun custo aproximado de medio millón de euros e actualmente o solar está adxudicado á construción dunha residencia de maiores impulsada pola Fundación Amancio Ortega. Agora, a estación de buses está pegada á estación de tren, na Ponte, e chámase “estación intermodal”. A remodelación foi adxudicada á UTE formada por Copasa, Constructora San José e Synox Rail. Máis incómodo para o tráfico de vehículos particulares pero máis cómodo, supoño, para as persoas usuarias do transporte público, traballadoras ou estudantes, que durante todo o ano deben dirixirse a recunchos da costa atlántica ou do interior galego mediante autocares, dada a ausencia dunha vía ferroviaria que interconecte o noso territorio. Máis cómodo tamén para os centos de milleiros de turistas que fan escala na nosa cidade e que fican a visitar os seus arredores, cuxa cifra non deixa de bater récords ano tras ano, converténdose nun dos principais motores económicos da zona.

Durante os últimos anos, moitos residentes e visitantes comentan un certo aumento de persoas sen fogar e persoas con problemas de consumo en moitas zonas da cidade, especialmente do lado do río no que se sitúa a estación

Pero a nova estación intermodal conta cun elemento de contraste que non queda moi alá nas fotos dos turistas. Ao carón das entradas dos edificios para acceder ao bus ou ao tren, quedou o túnel que conecta co barrio do Vinteún, coñecido por algúns como “túnel dos ionkis”, onde adoitan pernoctar persoas sen fogar e en situación de rúa, algunhas delas con graves problemas de saúde mental asociados ao consumo e a outras experiencias persoais. É frecuente que persoas drogodependentes fagan parada no túnel da estación, xa que entra dentro do camiño aos principais puntos de venta de droga, onde todo o mundo sabe que se comercia en cantidades considerables que son distribuídas a diferentes zonas da cidade ou movidas directamente por menudeo. O estigma sobre Covadonga, o barrio con menor renda da cidade, forma parte da cultura popular ourensana a pesar de non ser o único, nin posiblemente o máis importante, punto de venta da provincia.

Durante os últimos anos, moitos residentes e visitantes comentan un certo aumento de persoas sen fogar e persoas con problemas de consumo en moitas zonas da cidade, especialmente do lado do río no que se sitúa a estación. Os datos reais e as causas, deberían determinarse cos instrumentos axeitados, mais parece que o enfado das veciñas e veciños ante altercados nos que se ven involucradas persoas que se atopan nesta situación, foi a salsa perfecta para aqueles e aquelas que, ante problemas comúns, a única solución que nos ofrecen é culpar sempre a quen está peor ca nós. E así, mentres miramos para abaixo, non miramos para arriba.