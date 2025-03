Orcos contra orcas

Coma orcos egoístas, xa non toleramos nos nosos feudos de asfalto e formigón gaivotas, silvas, cascudas, xestas, lobos ou avespas. Esiximos unha Pax medioambiental que pasa por erradicar insectos, roedores, aves e calquera herba “fóra de control"

Escribo este texto despois duns días de chuvia algo máis intensa do habitual, pero non lembro tanta xente laiándose do tempo nos últimos anos. En moita cidadanía chegou a facerse patente certa angustia, o que non deixa de ser paradóxico se temos en conta o noso escaso contacto coa luz solar e co aire exterior. Está claro que os ritmos atmosféricos e os ciclos dos seres vivos xa comezan a carecer de significado para unha maioría urbanita, afeita a alternar a reclusión doméstica co tránsito por espazos artificiais. A experiencia máis agreste que adoita experimentar un Homo sapiens de cidade ben pode ser un paseo por unha desas rutas do colesterol de cómodo pavimento.

Pero se moitos non soportan xa os cambios meteorolóxicos, imaxinen a animadversión que lles poden espertar os animais e prantas que se achegan ao noso arredor. Coma orcos egoístas, xa non toleramos nos nosos feudos de asfalto e formigón gaivotas, silvas, cascudas, xestas, lobos ou avespas. Esiximos unha Pax medioambiental que pasa por erradicar insectos, roedores, aves e calquera herba “fóra de control”. De feito, os únicos representantes dos reinos vexetal e animal que moita xente pode ver ao cabo do día son unas ducias de árbores ornamentais entre o céspede ou medio centenar de mascotas capadas. A política nas nosas rúas é que calquera vexetal é “maleza”, calquera animal é “praga” e calquera cambio no ceo é un “risco”.