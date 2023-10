Ao carón de transexuais de xeracións anteriores, cunha clara determinación de asumirse ou desvelarse como persoa doutro xénero, preséntanse novos Orlandos, persoas que se decantan pola suspensión de xénero, é dicir, sen integrar rituais atribuídos a ningún dos dous aceptados, negando a posibilidade de que un outro recoñeza a identidade propia, lóxica básica da identidade

Insiste a mirada de Paul B. Preciado en saír do binarismo mesmo non pensando a transexualidade dende el. Así, expón experiencias que percorren os camiños da estética. Non só da estética no sentido representativo, no sentido performático que Butler propuxo, senón nun sentido etimoloxicamente orixinario: estética provén de aisthesis e este termo sinalaba, no ámbito do terreo do coñecemento, aquilo que entra polos sentidos, é dicir, a realidade que é captada a través da sensibilidade. Experimentar (de)subxectivacións coa incorporación de hormonas, como se insinúa no filme, é un xeito de transitar eses novos camiños de sensibilidade e experiencia.

Nese desbrozar experiencias bioquímicas -sen intentar capturalas co entendemento e os seus conceptos- inténtase materializar a noción de devir, desterrada ou clausurada dende Heráclito. Sen termos que momifiquen a experiencia e a convirtan nunha identidade morta, reificada, podemos achegarnos ao ámbito da poesía e da arte, como se repite no artefacto cinematográfico, ámbito de evocación e indeterminación semióticas. Entende Preciado que así se trazan liñas de fuxida a respecto do réxime da Modernidade. Sabe Preciado, aínda que non o explicita, que o Orlando orixinal era aristócrata porque ese era o estamento no que Woolf se movía, e porque nesa disposición das ontoloxías, previa á imposición dos esencialismos biolóxicos que desenvolve un positivismo decimonónimo ligado ao Novo Réxime e aos xeitos de ver o mundo propios da burguesía liberal, era máis frecuente ou mellor aceptado o travestismo. Iso si, nos xogos de palacio.