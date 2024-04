Os acertos estratéxicos de Puigdemont

Esta batalla dende o exilio mantivo viva a loita pola restitución daquel Parlament e Govern de 2017, cesados por unha autoritária e centralista interpretación do 155.

Os outros acertos estratéxicos son moi recentes. O primeiro é botar fóra calquera consideración persoal, rexeitar a moi cómoda garantia de inmunidade como eurodeputado durante outro quinquenio (2024-29), refugando presentarse as europeas do 9-X e, no seu canto, enfrontar a candidatura á Presidencia da Generalitat. O segundo foi amosar limpamente o seu xogo (moi conforme cos xeitos da política europea máis avanzada) e anunciar que se vai retirar da política se non é Presidente despois das eleccións do 12-M.

Puigdemont ten o dereito e a obriga de comunicar cal vai ser o uso que lle vai dar aos votos que reciba. Mais a cidadanía catalã, despois de case sete anos de exilio do xironés, ten o perfecto dereito de lle dicir que a súa moi potente proposta de restitución e negociación de nación a nación co Estado español chega tarde ou xa non vale. Neste senso será só a cidadania catalá quen defina o futuro político de Puigdemont. Mentre,s él enfrontará os perigos da lawfare (posíbeis, malia que non probábeis interlocutorias de prisión preventiva, mesmo despois da vixencia da lei de amnistía). E mesmo outros riscos persoais indirectos que xurden da súa simple estadía no territorio do Estado.

Dende fóra de Catalunya e, xa que logo, as miñas limitacións de análise, non podo dicir que Puigdemont opte polo cómodo, polo doado nin pola súa conveniencia persoal e familiar. O seu relato destes máis de seis anos é nidio. Será, xa que logo, a decisión do pobo catalán asumilo ou rexeitalo.