Os bancos teñen os nosos cartos como reféns

Pero o certo é que o BCE, que en última instancia é unha institución pública (aínda que con enormes carencias democrática), tampouco ten moita elección. Primeiro ten que aparentar que fai algo, e que controla a economía, ainda que esta suba non vai reducir en absoluto a inflación. E segundo ten que actuar de forma inminente fronte a unha posible crise bancaria, outra máis, que se levaría por diante o diñeiro que temos nos bancos (ainda que isto supoña elexir unha morte lenta para evitar a rápida). A súa lóxica é algo así:

Hai recesión, haberá impagos, os bancos xa estaban na corda frouxa, se caen vamos todas abaixo con eles (causemos aínda máis recesión!).

E a verdade é que isto é así, no é tan doado como deixalos quebrar e listo. Con que o máis mínimo banco se vexa na quebra vai poñer en risco a lograda aparencia de seguridade que o estado trata de impoñer no diñeiro bancario, provocando unha retirada de efectivo que automaticamente faría quebrar a todo o sistema. Pero por que pasa isto? Iso mesmo me preguntei eu fai máis de 8 anos cando decidín estudar este tema a fondo.

Non vos deixedes enganar polo termo “depósitos bancarios”. Alí non hai depositado nada. Resulta que eses números que temos na nosa conta de banco non son máis que promesas de banco. Prometen que cando queiras retirar ese diñeiro ou mandalo por transferencia vas poder. Pero esas promesas son dificilmente cumpribles sen este velo de confianza no seu bo facer que nos facían crer e especialmente á falta de alternativas (hai monocultivo de servizos de pago), que lles permite crear moito máis diñeiro bancario do que realmente teñen.

O capital líquido do banco, é dicir, o diñeiro en efectivo e o seu análogo dixital (reservas no banco central) é moi inferior á cantidade de diñeiro dixital creado. Da orde do 10% do total. Bastaría con que unha pequena parte de nós fósemos a retirar o noso diñeiro simultaneamente para facer ver esa imposibilidade (non quero dar ideas...). Se unha empresa, o banco, non pode cumprir cas súas promesas (ou sexa cas súas débedas) ten que declararse en quebra, e nese momento todo o noso diñeiro desaparecería e sería impagado. Esas promesas só funcionan mentres as retiradas de efectivo se compensen con ingresos, ou sexa, mentres sigamos confiando na banca privada. Así funciona a reserva fraccionaria. E funciona fatal. Non hai máis que ver as innumerables crises bancarias ao longo da historia, especialmente antes da creación dos bancos centrais, que naceron como institucións privadas creadas pola banca para coordinarse, mellorar a súa imaxe e manter o poder de crear o diñeiro das nacións.