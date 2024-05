Os coidados e as residencias: Paternalismo hipócrita e negocio criminal

A falta de interese demostrada decote por un servizo tan sensible e fundamental non só é grave, e unha perversión da democracia, unha vulneración fragrante desa constitución que erguen ameazantes unicamente para confundir e desviar a atención do importante. Todo para ocultar as decisións políticas tan lesivas para os intereses da maioría e protexer o negocio particular.

A Xunta delega as responsabilidades nunha Fundación co mesmo obxectivo de lucro que calquera empresa, mais coas vantaxes fiscais dunha Fundación

Os feitos gravísimos denunciados pola Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS), sinalando que a Xunta de Galicia obstaculiza a eficacia do seu labor nas residencias de maiores, mediante filtracións das datas e horas das inspeccións nalgúns centrospara que estes poidan corrixir durante a visita as irregularidades e ilegalidades nas que puideran estar incorrendo, aínda non foron aclarados. Foron desmentidos poñendo o foco na Asociación que denunciou, mais non aclarados sen deixar lugar a dúbida como require un suposto tan grave, exemplo paradigmático do que veño dicindo.

A última actuación é a xestión das residencias doadas pola Fundación Amancio Ortega. Un engano indignante. Pois non só perverte o feito dunha doazón ao Servizo Público, encima trata á cidadanía de estúpida anunciando que será xestionada por unha entidade sen animo de lucro. A entidade adxudicataria é a Fundación FESAN, disque por ser a máis barata. Outra mostra da falta de interese, pois ao parecer ningunha outra consideración importa. FESAN, que está declarada como Fundación co obxectivo de proporcionar formación, xestiona un número importante de residencias e posúe 6 propias nas que, a xulgar polo que custan o lucro está asegurado. A Xunta delega as responsabilidades nunha Fundación co mesmo obxectivo de lucro que calquera empresa, mais coas vantaxes fiscais dunha Fundación. Naturalmente, como en moitos outros exemplos, despois de cumprir co trámite de inscribirse no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS). Un rexistro no que os requisitos son tan elásticos que máis parece unha tapadeira de arbitrios.