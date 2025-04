Os de sempre, son aqueles que non encontran profesionais para suplir ós que se van de vacacións ou están de baixa, por non prever (e tempo e recursos tiveron) que iso se produce todolos anos. Que non teñen en conta as xubilacións previamente anunciadas e permiten que as consultas estén masificadas e as listas de agarda medren a cifras insoportables para os enfermos. Son, os que non atenden a posibilidade de cubrir as prazas vacantes, provocando o deterioro do Sistema Sanitario Público, cando están cobrando para resolver estos problemas.

Os de sempre, son aqueles que modifican dúas veces a Lei Galega de Súde, para eliminar Áreas Sanitarias, retirar as Xerencias de Atención Primaria e evitar que funcione a Participación Cidadá na toma de decisións que lles compete, por non poñer en marcha o Consello de Sáúde de Galiza e os Consellos de Saúde de Área Sanitaria.