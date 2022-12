Os delitos de malversación

Cómpre rebaixarmos substancialmente as penas por malversación por administración incorrecta e non por desfalco

Temos, pois, dous delitos de malversación, a que se fai por desfalco e o que se fai por unha xestión discutíbel do patrimonio público. Punidas as dúas coas mesmas penas, que se cualifican pola cantidade atinxida que sempre tenderá ser superior no contexto da xestión discutíbel ca no de encher directamente o peto propio ou alleo, o que explica que os antigos presos soberanistas cataláns fosen condenados coa gravidade xa coñecida. Só a malversación por desfalco constitúe un delito de corrupción, na normativa xurídica internacional (Convención das Nacións Unidas contra a corrupción de 2003).

Xa que logo, cómpre rebaixarmos substancialmente as penas por malversación por administración incorrecta e non por desfalco. E, ao mesmo tempo, rematar con fórmulas xenéricas incompatíbeis co Dereito Penal das democracias europeas e definir dun xeito concreto e limitativo as condutas que han ser penadas por este delito e polo seu correlativo no ámbito do Dereito civil e mercantil, o delito de administración desleal.