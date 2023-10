Os dividendos da guerra

En lugar de investir no mantemento da paz mundial, os EUA, alá onde poden, alimentan a escalada en beneficio dos seus intereses estratéxicos e, moi especialmente, para enriquecer o seu complexo militar-industrial

E logo está todo o cúmulo de escenarios de tensión por todo o mundo no que tanto contribúe cun esforzo denodado a que, naturalmente, non se implementen as dinámicas de paz. Agora, á vista do acontecido no Medio Oriente, a Casa Branca sopesa solicitar ao Congreso agrupar os fondos para Israel cos de Ucraína, e tamén Taiwán, en previsión de que poidan xurdir múltiples continxencias no curto prazo, dixo o subsecretario adxunto principal de Defensa dos EUA para Asuntos de Seguridade do Indo-Pacífico, Jedidiah Royal.

O custe en vidas humanas pouco importa. Sen guerra, sería difícil para estas empresas manter os seus negocios. Pero depender das guerras para conseguir pedidos suficientes é explosivo para o mundo.