"Os do NON"

“Vemos a palla no ollo doutro e non vemos a viga no noso”. Proverbio. Fonte bíblica.

No mes de marzo do 2025, o PP de Galicia, fixo unha campaña para indicar que o BNG era o partido do non. Interpretaba, que dicindo falsedades como acostumbra, podía poñer en evidencia a un partido que leva a Galiza no seu corazón...e na súa cabeza. Si nos fixamos nos feitos e non nas ocorrencias de quen dirixe un partido na Galiza que leva 16 anos seguidos gobernando e moitos máis dende a democracia (todos menos 4), vemos que de verdade, o partido do NON é o PP que pensa máis nas grandes multinacionais e en facer de lobbista das grandes corporacións, deixando sempre de lado os intereses de galegas e galegos.

En abril do 2025, presentáronse no Parlamento Galego varias iniciativas que farían, de ser aprobadas, melloras na Calidade de Vida dos galegos: o PP votou NON a todas elas.