Os mitos da identidade nacional galega

Em 1970, o antropólogo Julio Caro Baroja publicou o livro “El mito del carácter nacional”, um ensaio histórico-antropológico e crítico das teorias culturalistas do caráter étnico-nacional espanhol. O livro foi reeditado em 2004 pela editora Caro Ragioo (Caro Baroja, 2004) com prólogo do antropólogo francês Bernad Traimond. No fundo, o seu livro é uma crítica não somente aos académicos, que já tinham na sua maioria abandonado o conceito, mas também ao regime franquista e à sua defesa de uma única idiossincrasia nacional espanhola, base ideológica do franquismo e do seu espanholismo fascista.

Mas a crítica de Caro Baroja apresenta lições interessantes para outros contextos nacionais, graças ao questionamento de uniformidade numa nação de cidadãos diversos e desiguais. A sua via é desconstrutivista, desmascarando as contradições dos seus clichés, tópicos e estereótipos, mas sem explicar porque estes se produzem e os motivos da sua resistência à mudança como faz Michael Herzfeld por exemplo para o caso grego. Caro Baroja foca-se neste ensaio no campo das representações (autoimagens e heteroimagens), e não no das práticas sociais e culturais, para criticar frontalmente a existência de um caráter nacional espanhol único:

“…porque hasta en nuestros días el carácter de “lo español” se puede descomponer mucho frente a caracteres tales como los de lo “catalán”, lo “gallego” o lo “andaluz”, por no hablar de algo tan enigmático como lo “vasco” o algo tan ambiguo como lo “castellano” “(Caro Baroja, 2004: 39).

Face ao unitarismo espanholista franquista, que continua hoje presente a meu ver como ideossistema ideológico em muitos partidos e movimentos políticos, Caro Baroja reivindica a diversidade e afirma a permanência de uma consciência de ser diferente de navarros, andaluzes e outros povos, enquanto membros de nações diferentes. Os traços desse caráter nacional espanhol descansariam sobre: a) o aspeto físico; b) os hábitos, costumes e culturas do trabalho; c) os traços morais e intelectuais assentam nas velhas glórias como recurso. Todos eles continuariam no tempo e serviriam para odiar outros povos através da cristalização de uma versão única e simplista da identidade espanhola e uma idealização de um povo espanhol de uma única cor.

Portanto o caráter nacional espanhol teria um caráter de fixação coletiva e seria hereditário no ideário do espanholismo franquista. Mas esse mito acaba por ser ameaçador e perigoso, pois facilmente se cai no racismo, na exclusão social, no purismo e no moralismo do bom e do mal espanhol como acontece ainda nos dias de hoje. Neste contexto, é difícil negociar as afinidades e ligações entre os diferentes povos de Espanha, não apenas no plano político como também no plano educativo e social. Isto é, neste ideossistema aparentemente só Castela teria contribuído para a criação de Espanha, sendo o resto do estado espanhol protagonista de contributos muito periféricos.

Neste quadro estatal e mítico espanhol, a Galiza apresenta-se como uma nação com uma identidade nacional complexa e fraca. Em que sentido? Em primeiro lugar, porque é uma nação que está integrada noutro Estado, que para alguns é estado nacional e para outros é estado plurinacional. Se é certo que do ponto de vista político Galiza é uma das nacionalidades históricas reconhecidas pela Constituição espanhola de 1978, podemos afirmar que do ponto de vista cultural, Galiza é uma nação com autonomia e governo próprio. Mas é preciso reconhecer também a sua subsidiaridade dentro do atual marco do estado espanhol ao qual pertence. Algo que nos recorda obsessiva e constantemente o presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijoo, nos seus discursos, isto é, que Galiza é parte de Espanha, algo que a maior parte dos galegos não questiona nem por assomo.

Noutro plano, os galegos têm, em parte, consciência étnica da sua diferença, mas não uma forte consciência nacional (cf. Beramendi, 1997). Dito por outras palavras, a maioria dos galegos são nacionalistas cívicos ou noutra perspetiva, “nacionalistas de barriga”, defensores dos seus produtos alimentares locais e caseiros, mas não maioritariamente “nacionalistas políticos”, no sentido de afirmação de um projeto político diferencial e/ou reivindicativo para a sua terra, apenas defendido por uma terceira parte da população galega. Para explicar melhor este ponto de vista convém analisar a identidade nacional galega desde os seus referentes. Ela apresenta-nos quatro referentes identitários (ver tabela abaixo): a) um referente afirmativo: quem somos ou como nos representamos; b) um referente de negação-oposição face a um outro, geralmente espanhol ou castelhano nalguns casos; c) um referente de reintegração – reunificação, que no quadro atual é Portugal e a União Europeia; d) um referente de analogia – afinidade, constituindo um terreno de luta entre Espanha, Portugal, a Lusofonia, a Ibero América e o espaço atlântico chamado popularmente como “céltico”.