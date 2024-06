Os nosos perfís e as súas sombras

Rexina Vega le para fóra a intimidade, métese cun escalpelo nas preguntas máis inquietantes, deixa que afloren sensacións e sentimentos, temores e dúbidas que se contradín entre eles. Os motivos de sermos nais. As culpas. A honestidade para furgar no máis fondo de nós. Os cambios invasores que se producen nos nosos corpos. A ollada que reproba. As nais que queremos ser. As que podemos ser

Ler O teu perfil na miña sombra (Galaxia, 2023) é mergullarse nunha obra e nunha autora fundamentais na nosa literatura.

Eu quedei cativada por Cardume (premio Xerais de novela 2007), non quería saír de O Estado intermedio (Galaxia, 2020), e agora, con este libro tan afortunadamente inclasificábel que vai do diario á crónica, pasa polo ensaio, a autoficción e por momentos, moitos momentos, á poesía (un xeito de escribir unha novela contemporánea), que fala do tema que nos é máis próximo e máis caro, que, á vez, nos resulta tan difícil de definir, de lapelar e de comprender, como é a maternidade, nos volve dar na caluga e no peito, volve facer alquimia ou o que vén sendo o mesmo: literatura.

As semellanzas que pode haber entre parir e escribir… Parirás con dor. A vida sen edulcorantes para todas. «E bendito sexa o froito de teu ventre». Dos nosos ventres.

Rexina Vega le para fóra a intimidade, métese cun escalpelo nas preguntas máis inquietantes, deixa que afloren sensacións e sentimentos, temores e dúbidas que se contradín entre eles. Os motivos de sermos nais. As culpas. A honestidade para furgar no máis fondo de nós. Os cambios invasores que se producen nos nosos corpos. A ollada que reproba. As nais que queremos ser. As que podemos ser. A distancia que impón. A casa, o niño para gardar a memoria. Perder o poder que se nos concedeu con tantos requirimentos. Deixar ou non de levar «chumbo nos zapatos». Pisadas doentes, inseguras, medorentas. A necesaria e temida construción da independencia das crías. O valor da soidade reconquistada. Ese punto tan difícil de atopar que se sitúa entre a proximidade e o afastamento, e que expresa, con tanta angustia nun sentido metafórico Samanta Schweblin en Distancia de rescate. O voo inexorábel das e dos nosos paxaros. A vellez que chama á porta e outra vez a perda dos esquemas sostidos a base de dúbida e esforzo. «Mi paso es retrocedido cuando el de ustedes avanza», dicía Violeta Parra. A relación entre nais e fillas, que entraña particularidades múltiples. Que nos inquire e nos cuestiona, que nos derruba e nos salva. A interacción e mesmo a confusión entre o reflexo e a sombra que se funden un na outra.