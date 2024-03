Os tempos máxicos de Mario Obrero

Tiempos mágicos é un poemario atemporal, un poemario que abarca e excede todos os tempos. Mario Obrero conxura ao onte, hoxe e mañá para achegarnos novos poemas, novas historias

Tras a fermosa cuberta de deseñada polo poeta, atópanse os vinte e cinco poemas e os sete fermosos colaxes que iluminan o volume. As composicións poéticas traban na maioría das ocasións un fermoso diálogo coas citas dos autores e das autoras que se recollen ao final de moitas delas. Trátase de vinte e tres citas de moi diversa procedencia, entre as que se atopan: Lourdes Álvarez, Sebastián de Covarrubias, Lois Pereiro, Francisca Aguirre, Federico García Lorca, Carmen Jodra Davó, Anna Ajmátova, Antonio Gamoneda, Tere Irastortza, María Moliner, María Zambrano, Joan Coromines, Gonzalo Fernández de Oviedo, Alba Cid, Miquel Martí i Pol, Susana Rafart, Maria-Mercè Marçal, Rosamel del Valle, Marta Agudo ou Marguerite Duras, entre outros e outras. Dialogan tamén algúns dos poemas con versos de Carmen Conde, Lope de Vega, Susana Obrero, Guadalupe Grande, Luz Pichel e Teresa Wilms Montt, todos eles intercalados, en diálogo íntimo, cos de Mario Obrero. Non pode obviarse tampouco o peso musical non só destas poesías, senón tamén das partituras reproducidas como cita ou imaxes e mesmo a mención explícita de guitarristas como Fernando Sor, Francisco Tárrega e Matteo Carcassi en «Está la infancia o gimnasio de las uñas…» (p. 43) ou mesmo a compositora alemá Sophie Lebrun na cuarta parte de «Baldosas rojas» (p. 52).