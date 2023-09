Os tilos estresados de Armas

E aínda nos pasma que os tilos da praza de Armas estean estresados!. Como estariamos nós se recibiramos cada día a nova da morte dos nosos veciños? Porque eles saben das criminosas talas de todo o concello, dende A Malata ao Inferniño e dende o colexio de Lángara á ermida de Chamorro.

Cada planta é de por si un enxamio, di o neurobiólogo vexetal Stefano Mancuso, unha das máximas autoridades neste eido científico. Sensibilidade e intelixencia no mundo vexetal é un dos seus engaiolantes livros sobre este reino esquecido. Mancuso salienta o feito de que dependendo os humanos por enteiro do mundo vexetal -e non só para poder respirar o osíxeno que eles producen senón tamén porque gran parte da enerxía que utilizamos é de orixe vexetal- teñamos tan pouco interese por el. Mediante sucesivas transformacións xeran a enerxía que consumimos, sexa cal for a forma en que se presente (da madeira ao carbón e do petróleo aos demais combustibeis fósiles). E, por riba, son os grandes bosques os reguladores da temperatura do planeta co que se tornan vitais para a nosa supervivencia como especie. Os vexetais son o elo que une a Terra co Sol.