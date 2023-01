Os trilobites e nós

De onde vén ese derrotismo? Algunhas hipóteses foron saíndo na conversa dixital: comodidade, busca do consenso, mobilizar mediante o canto peor mellor, busca dun espazo electoral, ideoloxía, romanticismo...

Como dixen, o artigo tivo respostas: un fío bastante agudo de @otuiterderuben no que entre outras cousas lembra que “Erre que erre co rural e a identidade e a cidade como territorio hostil. E os vellos asentindo, e nós publicando (porque dependemos deses vellos para facelo).” Na prensa de papel houbo un artigo contundente de Rodri Suárez sobre “O eterno funeral de Galicia”. Engadimos como instrutivo complemento un fío do profesor Manuel Gago que non ten por que ter relación co artigo mencionado (ou sí: Galicia é moi pequena e ao final coñecémonos case todos aínda que sexa de oídas) no cal reflexiona sobre o momento en que fixeron/fixemos da derrota unha sinal de identidade da cultura galega. De feito, o fío tamén comenta como os datos do case famoso estudo do INE son bastante dubidosos. E dá pé a outra reflexión: de onde vén ese derrotismo?

Creo que hai unha xeración, por así dicilo, infrarrepresentada no relato galeguista na cultura, na música, na política, no xornalismo, que serían aqueles que estamos na forquiña entre os 35-40 anos e os 50-55

Algunhas hipóteses foron saíndo na conversa dixital: comodidade, busca do consenso, mobilizar mediante o canto peor mellor, busca dun espazo electoral, ideoloxía, romanticismo... Eu mesmo elaborei unha humildísima hipótese a partir das reflexións de Manuel ou de Rubén: creo que hai unha xeración, por así dicilo, infrarrepresentada no relato galeguista na cultura, na música, na política, no xornalismo, que serían aqueles que estamos na forquiña entre os 35-40 anos e os 50-55. Quedaron algúns supervivintes, os vellos petrucios e petrucias e a mocidade que os ten de referente, e iso explícase pola crise económica que comezara no 2008 –a Grande Recesión- a emigración, a derrota do bipartito, Amio 2012, o auxe e caída das “mareas”, o peche dos medios en galego, e outras longas causas. Esta xeración tería unha visión máis realista e menos apocalíptica do mundo actual pero ficou apartada, a súa voz escóitase menos, opacada polos late millenials e en breve pola xeración Z (ou tiktok) que vén pegando forte. Déixoa aí, por se alguén quere profundar nela ou refutala con datos.