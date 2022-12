O milagre das maiorías lingüísticas no Censo de Poboación

O INE nunca preguntou moi ben sobre o uso das linguas cooficiais. En edicións anteriores do censo facíase una pregunta con tres opción de resposta: “sempre”, “ás veces” e “nunca”, metendo así nun impreciso “ás veces” a todos os que non se situaban nos extremos. Na edición de 2021 engadiron unha opción máis: “frecuentemente”

A finalidade desta parte do cuestionario xa non é saber canto se usan as linguas cooficiais nas comunidades que as teñen, senón saber, en primeiro lugar, canto se usa o castelán en España e como se integran nel os inmigrantes con outra lingua de chegada. Un segundo obxectivo moi meritorio é coñecer os recursos lingüísticos do país. Agora podemos saber, por exemplo, cantas persoas poden falar ben inglés, árabe, etc., ou cantas o teñen como lingua preferente do fogar, no traballo, ou cos amigos. Bo indicador dese obxectivo é o feito de que nos titulares da primeira nota de prensa do INE sobre os resultados se resalte que o inglés é a segunda lingua máis falada en España, á que se lle atribúe un 24,6%, dato corrixido no texto á baixa (14,6%) e referido na realidade á porcentaxe de xente que sabe falalo ben, e non á que o fala habitualmente na familia.

A presentación das preguntas no cuestionario prima claramente o castelán: é a lingua que aparece en primeiro lugar, e tamén é a única etiquetada co seu nome. A partir de aí xa non hai nomes, e son os enquisados os que teñen que ir seleccionando linguas dunha lista na que o galego aparece xunto co inglés, o romanés, o árabe, etc.