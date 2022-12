O Censo sitúa por vez primeira o castelán como a lingua usada con máis frecuencia en Galicia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) segue a publicar os datos do Censo 2021, un amplo estudo que se actualiza cada dez anos e que inclúe informacións moi diversas sobre a situación social da poboación, a súa mobilidade, vivenda e uso do tempo. Neste senso, o Censo 2021 do INE incorpora un módulo dedicado ao "coñecemento e uso de linguas", que no caso de Galicia achega datos sobre o uso do galego, unha información que complementa as cifras que cada cinco anos ofrece o IGE, que publicou a súa última entrega no ano 2019.

Os datos do INE debuxan, ao igual que facía o estudo do IGE, unha Galicia bilingüe, na que unha ampla maioría da poboación é quen de entender, falar, ler e escribir en galego (aínda que con algunhas preocupantes excepcións entre os e as menores de 20 anos). Ademais, o Censo preguntou sobre a lingua usada con máis frecuencia á hora de comunicarse no ámbito familiar, coas amizades e no traballo. Aí atopamos que galego e castelán empréganse case en igualdade, pero cunha certa vantaxe en favor do castelán, especialmente entre amizades e no ámbito laboral.

Os datos non poden ser comparados cos que hai tres anos facía públicos o IGE, ao empregar distintas metodoloxías. Con todo, as cifras presentadas este martes polo INE son notablemente máis negativas que as da Enquisa Estrutural de Fogares sobre o coñecemento e uso do galego, que sinalaba que máis do 52% da poboación usa o galego sempre ou máis có castelán. Nos estudos dados a coñecer polo IGE o galego -aínda que en regresión e por escasa marxe- sempre aparecía como a primeira lingua de Galicia, mentres que o Censo do INE sitúa o castelán nesta posición.