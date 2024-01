Os valores constitucionais

O pluralismo político lexitima que todos os votos da cidadania nomeen persoas deputadas, concelleiras e outras representantes que terán todo o concurso da legalidade constitucional e da lexitimidade política e social para defender o seu programa ou oferta electoral, mesmo que tente reformar ou derrogar as prácticamente irreformábeis normas constitucionais de 1978. As leis da cidadania danlle tanto valor ao voto dos soberanistas GALEUSCAT que votan Junts, PNV, ERC, EH-Bildu ou BNG como aos que votan unionismo. Velaí que as persoas deputadas que quitan os votos desas forzas soberanistas teñan o mesmo valor ca os das representantes do extremismo de Vox. Mesmo para o efecto de definir o próprio Goberno do Estado do que alguns queren separarse. Xa pasou no 1919 cos deputados do Sinn Fein irlandês e no Parlamento iugoslavo de 1989-90.