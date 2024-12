Os viaxantes farmacéuticos

Tras 12 anos de endometriose, ó meu pesar, tomo medicación para durmir, a que eu considero menos mala. Non é inocua. Non creo no sufrimento. E estudei como descontinuar

Non todo produto farmacéutico dado a coñecer a través dese sistema é nocivo para a saúde. Ou non serve. Mais o sistema é perverso. Do exceso de prescrición de antibióticos hai décadas (e hoxe) responsabilizouse dende os medios de comunicación á xente. Coma se non fosen os médicos os que os prescribían cando non correspondía, virus da gripe? Os que dicían que sabían. Os que din que saben. Temos dereito a desconfiar. A falar con persoas que padecen as mesmas doenzas, problemas. A calcular pola nosa conta o risco de consumir certos fármacos. É difícil non caer na tentación de tomar tratamentos que non son tal arrastradas pola desesperación, o medo, polo rabaño.

Se este tipos achaban interesante estar no meu centro de saúde, non son boas noticias, aínda que non me sorprende: eu mesma lle puxen de alcume a unha das médicas Amparoxetina, da que puiden fuxir felizmente hai anos. Por que á Psiquiatría non lle molesta que se prescriban psicofármacos en atención primaria? Onde están as pediatras para protexe-la poboación infantil da psiquiatría? Onde están as xinecólogas, matronas, para protexe-las mulleres embarazadas do electroshock, as anciáns? Por que a profesión médica prescribe medicación prohibida noutros países? Con sentencias xudiciais firmes, indemnizacións, en contra?

Tras 12 anos de endometriose, ó meu pesar, tomo medicación para durmir, a que eu considero menos mala. Non é inocua. Non creo no sufrimento. E estudei como descontinuar.