Pagar impostos onde se produce

Velaí as oportunidades que xurden para remudas do marco xurídico-político que benefician tanto ao autogoberno como ao desenvolvemento económico galegos cando non existen maiorias absolutas unionistas (quer unipartidistas, quer dos bloques estatais de dereita e de esquerda).

E, falando deste mesmo contexto fiscal, cumpriria coñécermos de vez as balanzas fiscais, canda tamén as balanzas ambientais e de intercambios comerciais entre as distintas nacións e territorios do Estado.. Mais que nada para irmos coñecendo se Galicia vive da solidariedade estatal ou, máis ben segundo as fontes máis autorizadas, se somos por nós propios un País de futuro.