Palestina Palestina

Para Iván Prado e pallasos en rebeldía

Un día, á beira do graffiti de Banksi no que unha nena voa grazas a uns globos, Iván Prado lanzou o seu nariz vermello contra o Muro. Foi o maior intento de Occidente por derrubalo.

Si: é o capitalismo serodio o que provoca iso (a espectacularización da morte), e non ten fronteiras, pero no caso palestino (coma no galego, noutro grao pero aí está) hai que engadirlle o condicionamento nacional e de clase, por dicilo á antiga.

Ou capitalismo tampouco, só capital, así, sen maiúscula. Se algo nos ensinou foi a medir a plusvalía do sangue dos pobres. Ferrín poetizouno, que xa é difícil, en Contra maquieiro. Mais se usamos termos e cifras cualitativas, sen baixar á area que ocupaban ata onte mesmo estudantes de todo o mundo, pois quedaremos na comodidade das páxinas do xornal do día.