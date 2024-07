Pallaporte

Unha vez máis, o patriarcado resignifica a idea da liberdade equiparándoa ao privilexio. Pero tal liberdade non é posible se non hai simetría de poder, igualdade de trato e oportunidades. E o “porno” do que se pretende protexer, polo menos, ás crianzas, non se axusta a eses parámetros

Os mesmos que se alporizan ante a remota posibilidade de que “alguén” descubra os seus hábitos de consumo pornográfico, non teñen problema ningún con que as macro corporacións que tentan manipular o noso voto a base de coñecer as nosas respostas emocionais poidan dispoñer libremente de toda esoutra información sensible a cambio de poder mercar online un libro. A dobre vara de medir do privilexio entra de novo en escena. Entre bromas e ameazas, a caverna espalla polo ciberespazo unha vaga de indignación ante a posibilidade de que os seus hábitos opresores sexan visibles ou rastrexables.