Pannosco e os fondos Next Generation

Se os fondos Next Generation queren sentar as bases dunha Europa máis sostíbel, integradora e resiliente, por que non usar os fondos de transición enerxética para cambiar este modelo produtivo inviábel pola relocalización do proceso de produción-distribución-venda dun alimento básico como o pan apoiando desde as institucións políticas as redes cooperativas de produción, distribución e venda?. Son as políticas institucionais, que nos fixeron cada vez máis dependentes dos insumos foráneos de pensos e cereais, quen teñen que compensar as políticas de resiliencia local.

Que maior urxencia económica que dotar á poboación rural dunha soberanía produtiva e enerxética de cara a unha verdadeira transición ecoxusta?.

Por outra banda, e non menor, fixar emprego local, é preservar a saúde das persoas e dos territorios. Son necesarias as políticas de apoio ao pan artesanal fronte ao industrial co que é tan difícil competir nos mercados especulativos. A potenciación da investigación e recuperación de variedades de trigo autóctono (Callobre, Caaveiro) cos ecotipos Miño, Paderne, Arzúa permitiría ser máis resilientes e abaratar custes de deslocalización así como mellorar a saúde dos consumidores.

A cidadanía ferrolá, como consumidora responsábel, debería reclamar dos gobernos municipal e autonómico unha política alimentar segura. E as cooperativas de alimentación son un piar indispensábel. O apoio a Pannosco sería un primeiro paso.