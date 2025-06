Para que serve o galego? Sobre metalingüística, PAU nas rodas e homicidios imprudentes

Deberían transmitir de maneira transversal que a lingua propia é útil para todos os ámbitos e que non é cousa “d@s de galego”

Para Lingua Galega fixéronse tres modelos: un cun artigo sobre a celebración das Letras Galegas, outro sobre terminoloxía e un terceiro sobre acento galego e prexuízos lingüísticos. E o exame real cun texto sobre a lingua estándar. Tres exemplos e mais un exame, igual a catro textos metalingüísticos, que falan sobre cousas relacionadas co propio idioma.

E, alén diso, eses catro textos foron escritos por homes. Todos. Ah, e que conste que nada teño en contra deles nin dos seus artigos, eh, que algúns parécenme marabillosos e a relación que teño con eses homes tamén é óptima! E se cadra ata Fernando, Antón, Xusto ou Francisco comparten comigo esta visión das cousas.

En definitiva: Para que serve o galego? Que utilidade se está a amosar do idioma con estes exames? Son probas de acceso á universidade. Polo tanto, na parte de lingua deberían servir para avaliar que o alumnado está preparado para poder comunicarse en galego de maneira eficaz e correcta na medicina, no audiovisual, na bioloxía, nas ciencias da educación, no dereito, na economía, na historia ou no que sexa que vaian estudar. E non deberían ser para que o alumnado vexa que o galego serve para falar do propio galego. Deberían transmitir de maneira transversal que a lingua propia é útil para todos os ámbitos e que non é cousa “d@s de galego”.

Este é outro sintomático PAU nas rodas do galego ao que, como moitas outras cousas que se fan no ensino e na avaliación da lingua, lle deberiamos dar unha boa volta

A ver, realmente non creo que este “erro” sexa algo planificado. Vaia, dubido que haxa premeditación nin aleivosía. Mais, botando man de termos do código penal, quizais poderiamos estar a falar de imprudencia. E entre asasinato e homicidio imprudente, a motivación é moi diferente, mais o resultado da vítima é o mesmo.

Sexa como for, este é outro sintomático PAU nas rodas do galego ao que, como moitas outras cousas que se fan no ensino e na avaliación da lingua, lle deberiamos dar unha boa volta.