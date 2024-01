Para Toni Negri

Resúltame difícil escribir un obituario. Talvez porque teño escrito demasiados neste horribilis 2023. Demasiados, desde o de DANILO MONTALDI en Primo Maggio (1975). Ou talvez porque TONI sigue vivo. A enerxía que desatou e acumulou ten producido unha forza inercial que quen sabe cando se extinguirá.

Resúltame difícil escribir un obituario. Talvez porque teño escrito demasiados neste horribilis 2023. Ou talvez porque TONI sigue vivo. A enerxía que desatou e acumulou ten producido unha forza inercial que quen sabe cando se extinguirá.

Cada vez que morre un compañeiro ábrese un novo capítulo da «política da memoria», ferramenta indispensábel para protexer a continuidade. O primeiro que quero dicir é: ceibemos a figura de TONI NEGRI do uniforme de preso do 7 de abril! Mesmo que a continuemos a evocar para borrarmos a máscara do «mal mestre [cattivo maestro]» (orgullábase de que así o chamasen), ou para derrubar o teorema de CALOGERO, non deixa de ser unha forma subordina de falar del, é o terreo en que nos fai caer o adversario e aí sempre seremos perdedores, sempre estaremos á defensiva. Comprendeuno CACCIARI, que falou, coas súas propias palabras, dos escritos de NEGRI, evitando caer no demasiado frecuente xénero «devocional».

Mais ben paga a pena descubrir o lado vitorioso da acción militante de TONI NEGRI. Debemos lembrar que o «obreirismo [operaismo]» viu cumpridas as súas predicións durante algún tempo e saboreou a vitoria, polo menos durante uns anos. TONI NEGRI tivo a sorte de ver encarnada a súa imaxe da «multitude»: unha forza que non está masificada senón composta por innumerábeis individualidades que un día converxen nun único berro, que é de protesta mais tamén de programa, que converxen nunha única vontade de viviren contra un modo de produción que xa só é capaz de morte e destrución. TONI tivo a satisfacción de a ver pasar baixo as súas xanelas, a multitude, durante as grandes manifestacións francesas da primavera de 2023.

Hai unha palabra no léxico político que non encaixa moi ben coa figura de TONI NEGRI: «resistencia». TONI sempre estaba ao ataque. E por iso polo que algúns se burlaban del, chamándolle tolo. Mais iso non era unha postura, era unha necesidade. Era a condición para saber. Coherente coa mensaxe do obreirismo. Para TRONTI a clase obreira é impensábel fóra do conflito e do antagonismo, para ROMANO ALQUATI o mesmo e tamén para NEGRI, quen dos tres —os pais do obreirismo— foi o que máis lonxe chegou na superación do concepto de clase obreira, primeiro co obreiro social, logo coa multitude, perseguindo sempre a idea dun suxeito colectivo. Estar ao ataque significaba privilexiar a subxectivación. Significaba reconfigurar continuamente o perímetro do suxeito colectivo a medida que a loita de clases por parte do capital introducía innovacións no modo de produción e no proceso de valorización.

Hai unha palabra no léxico político que non encaixa moi ben coa figura de TONI NEGRI: «resistencia». TONI sempre estaba ao ataque. E por iso polo que algúns se burlaban del, chamándolle tolo. Mais iso non era unha postura, era unha necesidade. Era a condición para saber. Coherente coa mensaxe do obreirismo

«Análise fría», outra expresión que lle é totalmente estraña. Non hai frase no seu estilo de escrita que non estea impregnada dun lume de paixón, de rabia, que sempre vai «máis alá». O mínimo, se se pensa ben, se queremos medirnos co capital e coa súa capacidade para abrir continuamente novos campos de guerra desde os que atacar a liberdade humana, unha capacidade que foi capaz de crear un novo universo, dixital, virtual. Perante unha desproporción tan grande de forza, como é que se pode aínda imaxinar ser libre sen esa furiosa vontade de desafiar a Leviatán? Tense escrito que TONI NEGRI estaba posuído polo demo da revolución. É certo, para el sempre estivo na orde do día. Mais el non era o tolo, somos nós, en todo caso, os que non comprendemos que é a forma mentis necesaria, indispensábel, a que nos permite pensar libremente, a que nos permite gozar aínda dun espazo de liberdade e autonomía. A súa non era unha tolemia, fomos nós os incapaces de sacudirmos o que SPINOZA chama as «paixóns tristes». Queremos chamalo utopía, porque é máis politically correct? Podemos facelo, sempre que recoñezamos que o demo de TONI lle permitía ter unha visión realista da insaciábel voracidade do capital. Véxase o caso de Amazon. Que modelo de empresa foi capaz de organizar unha forma máis sofisticada e máis implacábel de dominación e control sobre o traballo? Ten unhas marxes de beneficio tan altas que pode permitirse o luxo de perder no negocio da distribución, é dicir, no sector onde traballa a gran maioría dos seus traballadores. Non podería estar satisfeito? Non podería relaxarse? Mais non. Necesita roubar sesenta segundos do descanso dos traballadores dun dos seus almacéns da zona de Nova York. E eles tiveron que organizar unha protesta para recuperar o seu minuto de descanso. Sesenta segundos en comparación con preto dos 10 millóns de horas traballadas ao día en todo o mundo a tempo completo e parcial!