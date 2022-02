Paseando canguros

Fíxose poeta e publicou O silencio do orballo, primeiro poemario que o sitúa entre os que aman a terra, a fala e as xentes, non sen apreciar a desolación que acompañou de sempre ao ser humano, por moito que nas festas e nos bares conxure para escondela

Daquela tiñamos pouco e pasabamos frío, só abondaba a beleza … por iso as lembranzas están inzadas dela. Isto pensaba cando analizaba porqué os recordos da miña nenez están cheos desa beleza que os poetas describiron, comezando pola da propia lingua, falaron tamén con encanto das necesidades e dos desexos inalcanzables, tanto dos que lles afectaban persoalmente como dos que adoecía a sociedade.

Un deles é Xesús Trashorras, home de seu e aberto ao mundo, quen devece pola vida, o humor e a liberdade. Ten a paciencia do que se fixo amodo, como se fai un río que nace e agarda ata ir acollendo auga dos diferentes regos. Así, acollendo, fíxose poeta e publicou O silencio do orballo, primeiro poemario que o sitúa entre os que aman a terra, a fala e as xentes, non sen apreciar a desolación que acompañou de sempre ao ser humano, por moito que nas festas e nos bares conxure para escondela. Esta desolación pariu outro libro de versos inda non publicado e que chama Xeometrías asimétricas. En verdade que estes poemas se apoderaron da miña alma, que presa deles, engaiolada, chorou en silencio de orballo. Chorou e aprendeu a mirar, algo moi necesario nestas urbes en que os desherdados son transparentes para todo aquel co que se encontran.