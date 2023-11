O rural, en 2023, é moito máis normal do que se conta. Hai internet, máquinas de forza. Mesmo se non traballas no sector primario, o máis probable é que teñas unha horta e algún animal, cando menos unhas pitas. Afórrase moito en nutricionistas, ximnasios e dermatoloxía. E para ir ao teatro, colles o coche, o mesmiño que se vives nos arrabaldes de Madrid. Pero iso é porque o transporte público é un desastre

A miña experiencia directa amósame que non todo son paxariños e amenceres. Que aquí non é boa idea secar unhas sabas brancas no prado, porque has recoller un farrapo ateigado de saltóns, bosta de vaca e verdín. Que para estar ao quente en novembro hai que cortar moita leña en agosto e que os animais non saben de domingos. Mais é igual de certo que unha das cousas máis incribles é camiñar sobre a herba xeada e crocante, ver as estrelas e sentir o movemento das estacións. Porque si, este estilo de vida é amodo. E si, hai bechos por todas partes. Moscas a mancheas. E bolboretas e cabaliños do demo.

Non hai unha versión correcta. Ningunha das dúas comunmente estendidas se achega á realidade. Carrexamos aínda unha visión da vida labrega desde os tempos nos que as nosas avoas desertaron do arado naquelas aldeas duras, autárquicas, sen tractores nin motoserras, onde as crianzas morrían por patadas de vacas ou infeccións de moas e almorzaban sopas de burro canso. En paralelo, deixámonos levar polas fábulas idílicas da Toscana.

