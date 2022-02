Pérez Jácome e Núñez Feijóo

O alcalde ourensán, Gonzalo Pérez Jácome, quitou 2 sobre 27 concelleiros no 2011, 8 no 2015 e baixou a 7 no 2019, malia que desta vez quitou a alcaldía por vez primeira coa inestimábel colaboración do voto do PPdeG de Núñez Feijóo

O alcalde ourensán, Gonzalo Pérez Jácome, quitou 2 sobre 27 concelleiros no 2011, 8 no 2015 e baixou a 7 no 2019, malia que desta vez quitou a alcaldía por vez primeira coa inestimábel colaboración do voto do PPdeG de Núñez Feijóo. E mantén ésta alcaldía só con outros 3 concelleiros (4/27!!), logo de que os demáis marcharan do seu partido localista (Democracia Ourensana-DO-) no primeiro ano da súa alcaldía, por mor de graves sospeitas de corrupción (suposta esixencia de “peaxes”a respecto dos soldos dos cargos de confianza).

Antes de entraren no concello e instrumentando a súa canle de TV e máis o seu partido, Jácome denunciara na xurisdición penal moitas das actuacións do goberno local de coalición PSdeG-BNG que gobernou Ourense entre xuño de 2007 e maio de 2015. Denuncias que ficaron todas en arquivos ou absolucións, malia que desfixeran daquela a gobernanza municipal ourensá. Foi un anticipamento da lawfare despois desenvolvida por Bolsonaro ou Trump.