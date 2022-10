Perigo: pandeiretas en acción

Pregúntome que farán coas nosas pandeiretas, se as perderían ou para que as queren. Puxen unha reclamación pedindo por favor que ma devolvesen, pero desestimaron a petición

Neste momento no que está habendo un auxe da música tradicional e as pandeiretas están cada vez máis de moda, non entendo como poden pasar estas cousas nin como as forzas de seguridade actúan dunha forma tan pouco axeitada.

Durante estes cinco meses conteille isto a moitas persoas e todas puxeron a mesma cara de asombro e pensaron que lles estaba contando unha trola. Pero non, isto pasou na noite do 23 ao 24 de maio en Barcelona, unha cidade que se define como un lugar libre e cosmopolita.

E xa para sumarlle puntos de surrealismo a esta historia de multas e pandeiretas, nun concerto fixeron un concurso sobre quen tiña a multa máis rara e inxusta e claro, gañei eu.

O tempo vai pasando e eu xa non sei que facer pero quero a miña pandeireta de volta. Bótoa de menos e non podo pagar outros 196€, o meu presuposto de universitaria non me permite eses luxos. A miña conciencia tampouco me deixa, non podo esquecerme da actuación prepotente daqueles guardias de turno.