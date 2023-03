Persecución e exilio do bibliotecario Kosarevsky

Kosarevsky fuxiu do seu país e na actualidade reside en Vigo, tras unha breve estancia na Coruña – iniciada o pasado 17 de xaneiro – nunha residencia xestionada pola ONG Accem

Entón, como é posíbel que o director de semellante xoia se convertese nun exiliado? O Congreso ruso – a Duma – aprobou a finais de outubro de 2022 unha lei que prohibe calquera manifestación de apoio ao colectivo LGTBI, restrinxe todas as súas actividades e, por último, aspira defender as fronteiras da Federación ante o “satanismo de Occidente”, segundo declarou o presidente Putin que, ademais, advertiu sobre os perigos dos desfiles gays e outras “estrañas tendencias” que atacan “o mundo dos valores tradicionais”. A medieval lei discutida na Duma contou coa aprobación unánime de todos os partidos políticos con representación na Cámara baixa e o seu presidente, Viacheslav Volodin, falou da toma de decisión “en interese dos nosos cidadáns, en interese do noso país”. Todo este despropósito queda curto se atendemos ao comunicado oficial da propia Duma, redactado tamén a finais do pasado ano, malia que podería ser escrito no século XIV: “Debemos facer todo o posíbel para protexer aos nosos fillos e a aqueles que queren vivir unha vida normal (sic). O resto é pecado, sodomía, tebras (...)”. Alucinante, especialmente se observamos que un dos propósitos desta norma lexislativa resulta ser “protexer a natalidade”... dun Estado que segue a mobilizar milleiros de homes na invasión a Ucraína.