Plácido Castro en Catoira

En 1961, xa de volta, con Luís Bouza Brey, a quen lle unía unha fonda amizade, e Máximo Sar, Plácid Castro promovía a realización da Romaría Viquinga de Catoira

O propósito consistía en rememorar un dos mais sinalados feitos da historia local, a chegada ao lugar onde se elevan as Torres do Oeste duns viquingos invasores había dez séculos, capitaneados polo temible Ulfo, e a milagrosa conversión de tan feroz pirata pola elocuencia do Bispo Cresconio.

Reunidos no “Ateneo del Ullán”, en plena cantina da estación de Renfe, organizaban conferencias e outras actividades de carácter literario. Hipólito de Sá comentou que uns meses antes do seu pasamento, Plácido andaba a cavilar sobre a orientación literaria que cumpría dar á conmemoración viquinga co obxecto de asegurar a perpetuación dunhas ruínas, as Torres do Oeste, tan vencelladas á historia medieval da Sede compostelá. Ata rememoraría cancións viquingas a modo de himnos para a ocasión. No pregón da romaría de 1967, celebrada unhas semanas despois do seu pasamento, Otero Pedrayo faría unha sentida lembranza da súa persoa e figura.