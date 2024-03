Plan de pensións do convenio estatal da construción: unha análise crítica (e II)

Unha valoración política da LRIPPE e do plan de pensións do VII CCEC

Os plans de pensións derivados da LRIPPE nutrirán as 5 entidades xestoras: Caser Pensiones, Gestión de Previsión y Pensiones (BBVA), IberCaja Pensiones, Santander Pensiones e VidaCaixa (CaixaBank). No BBVA os principais accionistas son Blackrock con case o 6% e Vanguard, perto do 3%. No Santander, BlackRock é o primeiro propietario, domina máis do 5.5% do capital; mentres que Vanguard e State Street, manteñen participacións menores. En CaixaBank, BlackRock e Vanguard son accionistas minoritarios, mais con participacións significativas do 1,3% e o 1,8%.

Ao tempo que combate a aumento dos salarios (aquí e aquí) o BCE entregou en 2023 170 mil millóns de euros á banca privada remunerando co 4% as reservas en depósito. As comisións de xestión dos PPE constituirán outra fonte de ingresos para unha banca que obtivo o ano pasado beneficios históricos. Esta combinación de represión salarial e exuberancia financeira deriva da tripla alianza que xera explotación, superbeneficios e desigualdade.

Por iso, a LRIPPE, que inspira os plans de emprego de capitalización, debe ser derrogada.