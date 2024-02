Perda de ingresos que se produciría de estender o modelo do plan a toda a poboación asalariada

A intención da LRIPPE é estender os PPE a toda a poboación asalariada. A partir dos datos da EPA e a ETCL do terceiro trimestre de 2023 sobre poboación asalariada e salario medio pódese realizar unha estimación do impacto da xeneralización dos PPE seguindo o esquema do convenio da construción.

As 5 entidades seleccionadas para xestionar os fondos (Vidacaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja Pensión) recibirían anualmente en depósito 5.500 millóns. Esta cantidade é superior á previsión de ingresos do Fondo de Reserva da Seguridade Social para o ano 2024, uns 3.700 millóns de euros. A perda de ingresos públicos sería superior a 1.800 millóns de euros, 1.290 millóns de cotizacións sociais e 550 millóns do imposto de sociedades.

Gañadores e perdedores dos PPE

A promoción dos plans de pensións de emprego de capitalización insírense nas políticas neoliberais de financeirización da protección social que incrementan a desigualdade e aumentan o poder das finanzas sobre a economía e a sociedade que comentarei na segunda parte desta análise

Gañan as empresas xa que diminúe o custo salarial total con respecto ao que resultaría de dedicar as achegas a salarios. Benefícianse de reducións nas cotizacións sociais e na cota íntegra do IS.

Gañan as entidades xestoras que percibirán comisións de xestión polas cantidades que recibirán en depósito.

Perden os traballadores que ven diminuír o incremento do salario respecto do que recibirían se as achegas se incluísen en salario. Tamén se contraen as bases de cotización e as pensións públicas futuras.

Perde o sector público. Redúcense os ingresos por cotizacións sociais da Seguridade Social. A Administración Central perde ingresos procedentes do IS. Habería que considerar tamén as deducións na base impoñíbel do IRPF das achegas a PPE e a exoneración no Imposto de Transaccións Financeiras nas adquisicións de activos polas entidades xestoras dos plans.

A promoción dos plans de pensións de emprego de capitalización insírense nas políticas neoliberais de financeirización da protección social que incrementan a desigualdade e aumentan o poder das finanzas sobre a economía e a sociedade que comentarei na segunda parte desta análise.

Notas

1 A cláusula de garantía salarial activarase o 1 de xaneiro de 2025 polo que aínda non se pode valorar o seu impacto.