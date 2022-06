Plans de Pensións de Emprego e privatización das pensións

Estes Plans teñen relación cos Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) ?

As EPSV que funcionan no País Vasco son un antecedente inmediato dos Plans de Emprego (ver a súa páxina publicitaria aquí iii)

Precisamente o 25 de marzo deste ano o sindicato vasco LAB, tras un debate interno coa súa militancia, concluíu que as EPSV desenvolvéronse nunha dirección contraria ao modelo defendido por LAB. As razóns son varias e reprodúzoas, polo seu interese neste debate, nesta nota iv:



Mobilizacións:

Ante esta situación o Movemento de Pensionistas v, nesta nota que achegamos, chama á mobilización contra o Proxecto de Lei para o Fomento dos Plans de Pensións de Emprego e esixindo a súa retirada.

Notas

i Escrivá cede ante PP y Cs e incluirá más deducciones para los planes de empresa (lainformacion.com)

ii https://economistasfrentealacrisis.com/lecciones-del-fracaso-del-modelo-chileno-de-pensiones-privadas/

iii https://epsv.org/que-es-una-epsv/

iv LAB: “Porque as prestacións non son universais, non se basean na solidariedade entre traballadores e traballadoras, aumentan as desigualdades entre traballadores e traballadoras, dan cobertura a unha minoría de traballadores e traballadoras, non conseguiron complementar o sistema de pensións ou ofrecer complementos dignos, os investimentos carecen en xeral de ambición e capacidade para influír estratexicamente no propio tecido económico e non serviron para dar pasos cara á creación dun sistema público propio. Aínda que non dubidamos de que supuxo beneficios individuais a algunhas persoas, non serviron de ferramenta colectiva”. Fonte: https://www.lab.eus/es/suspenderemos-nuestra-participacion-en-las-entidades-de-prevision-social-voluntaria-de-empleo/

v Asociación Xubilación Anticipada sen penalizar, COESPE (Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensións), EHPM- MPEH: Movementoo de Pensionistas de Euskal Herria, MADPP: Movemento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas, MODEPEN: Movemento pola Defensa das Pensións Públicas. UNIDADE- COESPE e Plataformas de Pensionistas de Badaxoz e Móstoles. Fontes: https://www.modepen.org/wp-content/uploads/2022/05/Nota-de-prensa-en-galego.pdf e https://www.facebook.com/photo?fbid=3470711683069188&set=a.1369029296570781