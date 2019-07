Pobreza global: cifras aínda arrepiantes

Máis da metade dos 1.300 millóns de persoas identificadas como pobres, uns 663 millóns, son nenos menores de 18 anos, e aproximadamente un terzo, uns 428 millóns, teñen menos de 10 anos

"A acción contra a pobreza é necesaria en todas as rexións en desenvolvemento", indica o informe, sinalando que a África subsahariana e a Asia do Sur son as rexións con maior proporción de persoas pobres, preto do 84,5 por cento.

Nestas rexións, o nivel de desigualdade descríbese como "masivo". Na África subsahariana, varía do 6,3 por cento en Sudáfrica ao 91,9 por cento no sur de Sudán. A disparidade no sur de Asia varía do 0,8 por cento nas Maldivas ao 55,9 por cento en Afganistán.